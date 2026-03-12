Facebook Instagram Mail RSS TikTok Twitter Youtube
giovedì, Marzo 12, 2026
Calciomercato Milan, un colpo per reparto: 100 milioni per accontentare Allegri

Anna Rosaria Iovino
italia vs germania
GIANLUIGI DONNARUMMA E LEON GORETZKA ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Il calciomercato Milan si appresta ad essere uno dei più importanti e forti della prossima sessione. La società rossonera ha annunciato investimenti fino a 100 milioni di euro per il Milan che arriverà a qualificarsi in Champions League. L’intenzione è interessante, un rinforzo per reparto, Max Allegri può sorridere, avrà quanto desiderato già dalla scorsa estate.

Calciomercato Milan, i nomi per il futuro

La qualificazione Champions cambia sempre le carte in tavola. In vista della prossima stagione, in casa Milan si inizia a progettare la perché  serviranno rinforzi sul mercato per competere al meglio nelle partite, italiane ed europee, che si giocheranno ogni tre giorni. Non sarà semplice, quindi bisognerà rinforzare tutti i reparti. A Via Aldo Rossi il tesoretto ha un valore di 100 milioni per il mercato estivo, soldi utili per i colpi di mercato che chiede il tecnico rossonero.

Intanto spuntano anche i primi nomi: Kim e Goretzka. In difesa Kim, attualmente al Bayern Monaco e Gila della Lazio. Per rinforzare il centrocampo resta un nome già seguito a gennaio: Goretzka. Per l’attacco c’è un grande sogno: Moise Kean. Max Allegri lo aveva già allenato alla Juventus, ma sa bene che potrebbe creare una grande coppia con Leao.  Al tecnico piacciono anche Vlahovic e Guirassy, due alternative se non dovesse arrivare Kean, in pole nella lista del tecnico livornese.

