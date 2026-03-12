Il calciomercato Juventus si dirige verso la trattativa di un importante giocatore. Il suo arrivo potrebbe essere un sogno che si esaudisce. Si tratta di Lewandowski, in scadenza con il Barcellona dove non avrà rinnovo di contratto. L’attaccante polacco, anche se adulto di età, non ha ancora deciso di appendere gli scarpini al chiodo. La Juve spera di poterlo convincere a vivere la sua esperienza in Serie A.

Calciomercato Juventus, mirino su Lewandowski

La stagione sta per voltare al termine, mancano 11 gare. In questo rush finale i bianconeri dovranno fare di tutto per ottenere la qualificazione alla prossima Champions League. L’obiettivo stagionale resta quello. Intanto, la dirigenza della Vecchia Signora si appresta a preparare una Juventus 2026/27 con grandi manovre, soprattutto in zona attacco, dove quest’anno nessuno dei giocatori acquistati è riuscito a brillare. Comolli, Modesto e Chiellini stanno lavorando per portare a Torino un grande numero nove sul quale basare il reparto offensivo della prossima stagione.

La Juve ha fermato il mirino su Robert Lewandowski, attaccante polacco, 14 gol in 34 partite stagionali con la maglia del Barcellona, con il quale andrà in scadenza a fine giugno. La dirigenza torinese ha anche fatto un sondaggio con l’entourage del polacco. Nei prossimi mesi potrebbe esserci una svolta importante tra l’attaccante e la Juventus.