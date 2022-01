Calciomercato Fiorentina, doppio obiettivo per sognare l’Europa: i nomi

Dopo il disastro difensivo contro il Torino, la viola correi a ripari. Nella sessione invernale vorrebbe portare a Firenze l’albanese Marash Kumbulla. Il classe ’00 è stato impiegato solo per 13 volte in Serie A e Conference League, per un totale di 677 minuti, minutaggio che non soddisfa il difensore e che sarebbe più felice altrove. Inoltre, dopo gli acquisti di Maitland-Niles e l’imminente arrivo di Sergio Oliveira, la Roma h bisogno di vendere.

Situazione differente per quanto riguarda la zona offensiva. Secondo quanto riporta il media argentino Tyc Sports, il procuratore di Julian Alvarez ha incontrato nei giorni scorsi alcuni club italiani interessati, ma nessun club avrebbe soddisfatto le condizioni del River Plate, ovvero il pagamento della clausola di 25 milioni. L’unica squadra che ci ha provato seriamente è la Fiorentina. Burdisso ha provato ad iniziare una trattativa con la società argentina ma senza alcun esito positivo.