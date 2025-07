La Juventus in questa fase del suo calciomercato sta lavorando principalmente alle uscite, ci sono almeno tre giocatori pronti ai saluti, ma resta forte la consapevolezza della necessità di aggiungere ancora dei pezzi alla rosa di Igor Tudor. Intanto dal Portogallo arriva una “chiamata”: Hjulmand ha rotto con lo Sporting Lisbona e vuole giocare a Torino.

Juventus, si cerca la trattativa con lo Sporting

Con Douglas Luiz sempre più lontano dalla Juve, al Torino corrono ai ripari. Douglas Luiz, che oggi dovrebbe farsi vedere alla Continassa dopo l’assenza ingiustificata nel giorno del raduno per la quale, probabilmente, verrà multato. Il brasiliano è sempre più lontano dalla Juve, che a centrocampo ha puntato l’ex Lecce Morten Hjulmand, oggi capitano dello Sporting Lisbona. L’idea è quella di trovare una soluzione per Douglas, sul quale ci sono alcuni club di Premier League, per poi spingere per il classe ’99.

Il problema per portare il giocatore dello Sporting Lisbona a Torino è il prezzo. Hjulmand viene valutato 60 milioni dalla società di Lisbona, Comolli nei prossimi giorni verificherà nuovamente le richieste dello Sporting per l’ex Lecce. Nel caso si dovesse trovare una strada diversa, la Juve ne sarebbe felice oppure di scendere il prezzo intorno ai 40, cambierebbe tutto per la Juventus.