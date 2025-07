Il Milan non riesce a trovare l’aggancio definitivo per portare Jashari a Milanello. I rossoneri, con Tare al comando, hanno già pronta l’alternativa allo svizzero: Javi Guerra.

Milan, Javi Guerra nel mirino, già formulata un’offerta

Il Milan porta avanti da diverse settimane la trattativa Ardon Jashari con il Club Brugge, ma non si riesce a mettere in porto definitivamente la cosa. I rossoneri non hanno intenzione di proseguire ulteriormente il tira e molla con i belgi, così hanno già elaborato l’alternativa allo svizzero. Javi Guerra è tra le prime alternative in casa del Diavolo nel caso fallisse definitivamente l’arrivo di Jashari.

Il Milan si è rivolto anche agli spagnoli per sperare in un eventuale sconto per Javi. Il Valencia valuta il classe 2003 non meno di 25 milioni di euro, sicuramente più semplice della trattativa con il Brugge. I rossoneri ci avevano già provato nell’ultima settimana di giugno, con un’offerta da 20 milioni di euro, bonus compresi. Offerta declinata dagli spagnoli. I prossimi giorni potrebbero essere decisivi, il Milan potrebbe convincersi a sborsare i 25 milioni chiesti dagli spagnoli. Inoltre, il ds Tare deve fare attenzione, in quanto deve fare i conti con la concorrenza del Manchester United, l’altro club realmente interessato al 22enne.