Calciomercato Roma, Mou chiede un difensore: colpo a sorpresa

La squadra, secondo il tecnico portoghese, manca di carisma e personalità. Per questo Mou rimane convinto che la rosa debba essere profondamente rinforzata. Sotto questo punto di vista, il General Manger della Roma, Tiago Pinto non gli si può rimproverare niente. Ha chiuso per Maitland-Niles ed è arrivato ad acquistare Oliveira.

Per l’ultimo colpo bisogna aspettare anche il il mercato in uscita, vendendo gli esuberi. l’ultimo colpo proviene dalla Premier League e si tratta di Malang Sarr, difensore del Chelsea. Da quanto riporta Il Messaggero, il club romano sarebbero interessato a prelevare il giocatore fino al termine della stagione, prima però bisognerebbe cercare di piazzare Kumbulla. Sull’albanese sono interessati sia il Torino che la Fiorentina.

