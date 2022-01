Calciomercato Lazio, rinnovi e acquisti: la strategia di Tare

Se la Lazio, nel reparto offensivo non è seconda a nessuno, quello che preoccupa è la retroguardia. Come sottolinea la rassegna stampa Radiosei, nel mercato di gennaio, Lotito dovrà portare alcune modifiche sul quel reparto, considerando anche il lungi stop di di Acerbi, regalando così qualche gioia a Sarri.

Le priorità sono: il rinnovo di Luiz Felipe e il tesseramento di Kamenovic. Per quanto riguarda Luiz Felipe, rimane la distanza sull’ingaggio. In settimana è fissato un nuovo incontro con l’entourage del giocatore, per cercare di colmare la lontananza. Per quanto riguarda il serbo, invece, dovrebbe diventare un nuovo calciatore della Lazio senza complicazioni. Sarri, però chiede dei rinforzi, e i nomi in ballo sono quelli di Emerson e quelli di Casale e Parisi.