Urawa Red Diamonds-Monterrey, le probabili formazioni e dove vederla

Per provare a superare il girone E e continuare il percorso nel Mondiale per Club FIFA, il Monterrey deve assolutamente vincere contro gli Urawa Red Diamonds e sperare nella sconfitta di una tra Inter e River Plate. Nei giapponesi classico 4-2-3-1, con Yasui e Gustafson in mediana e Matsuo unica punta; stesso modulo per Torrent, con Sergio Ramos a presidiare la difesa, mentre in avanti Corona, Canales e Ocampos agiranno dietro all’unica punta Berterame. La partita, in programma giovedì 26 giugno alle 03:00 (ora italiana) verrà trasmessa su DAZN.

Urawa Red Diamonds-Monterrey, le probabili formazioni

URAWA RED DIAMONDS (4-2-3-1): Nishikawa; Ishihara, Danilo Boza, Hoibraaten, Naganuma; Yasui, Gustafson; Kaneko, Watanabe, Matheus Savio; Matsuo. All: Skorza.

MONTERREY (4-2-3-1): Andrada; Medina, Sergio Ramos, Aguirre, Arteaga; Torres, Deossa; Corona, Canales, Ocampos; Berterame. All. Torrent.