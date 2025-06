Calciomercato, Cresswell tra Lazio e Atalanta

Cresswell interessa anche alla Lazio. Il calciatore del Tolosa è finito nel mirino dei biancocelesti, come riporta LaLaziosiamonoi.it.

Lazio, la concorrenza per Cresswell

Il difensore classe 2002 è seguito da numerosi club di Serie A. Infatti, oltre ai biancocelesti, anche Atalanta, Fiorentina e Como sarebbero interessanti al calciatore, senza dimenticare il Bologna. Dunque un’operazione in salita per la Lazio, considerando anche i 25 milioni pretesi dal Tolosa per Cresswell.

Cresswell, il profilo del calciatore

Difensore “di fisico”, Cresswell è un giocatore alto (182 centimetri) e forte fisicamente che fa della sua forza e dell’abilità nel gioco aereo le sue principali qualità. Cresswell predilige giocare nella difesa a 4, ma può anche disporsi in quella a 3, dimostrandosi un giocatore duttile tatticamente.