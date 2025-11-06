Calciomercato Milan, interesse per Mateo Pellegrino

L'attaccante del Parma nel mirino rossonero

Vittorio Lippolis
Milan
i tifosi del Milan

Spunta un nuovo nome nell’agenda di mercato del Milan. Il club starebbe seguendo Mateo Pellegrini, il centroavanti del Parma che il prossimo sabato scenderà in campo proprio contro i rossoneri. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport.

Calciomercato Milan, Pellegrino come post Gimenez?

Considerando il momento complicato dell’attaccante messicano, Il Milan potrebbe sostituirlo proprio con Pellegrino. In effetti il numero 9 del Parma, sta vivendo un momento positivo segnando 8 reti dal suo arrivo in Serie A. Dunque, il giocatore argentino potrebbe rappresentare un buona opzione per i rossoneri, considerando anche il suo valore economico di 6 milioni.

Per adesso però non si può parlare di una vera e propria, bisognerà attendere le prossime settimane per valutare la fattibilità dell’operazione.

