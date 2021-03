Milan, individuato il terzino sinistro. Su Thauvin…

In vista della prossima stagione il Milan è alla ricerca di un terzino sinistro che possa far rifiatare Theo Hernandez. Per Thauvin spuntano nuove pretendenti

Il mercato estivo del Milan ruota intorno alla Champions League. Indubbiamente, con la qualificazione alla competizione più importante in Europa il mercato seguirà un’altra direzione. Maldini e Massara in questi giorni sono molto attivi. Resta da sciogliere le questioni legate a Gigio Donnarumma e Hakan Calhanoglu; entrambi sono in scadenza di contratto e al momento gli accordi per il rinnovo sembra mancare. Però, la dirigenza rossonera si sta muovendo anche per il mercato in entrata e tra i ruoli che verranno ritoccati c’è anche quello del terzino sinistro. Su quella corsia il titolare è Theo Hernández; il francese si sta confermando come un giocatore di primissimo livello ma il Milan ha bisogno di un giocatore che possa farlo rifiatare. Secondo quanto riferito da todofichajes il nome in cima alla lista è quello di Júnior Firpo. Il classe 1996 del Barcellona in questa stagione ha trovato pochissimo spazio e per la cessione i blaugrana chiedono 15 milioni di euro. Le parti, però, potrebbero venirsi incontro con la richiesta che potrebbe essere ridimensionata. Su Firpo, però, c’è da registrare anche il forte interesse del Napoli.

Calciomercato Milan, Thauvin piace in Spagna

La questione Florian Thauvin, invece, non sembra essersi ancora chiusa. Il classe 1993 del Marsiglia è in scadenza di contratto e con il passare delle settimane l’impressione è che non rinnoverà con il club francese. Il Milan segue da tempo il ragazzo; rumors di mercato parlavano addirittura di un accordo raggiunto tra la società rossonera e il calciatore. Però, al momento non è stato ufficializzato nulla e questo fa pensare che la vicenda sia ancora aperta. Infatti, secondo quanto riportato da Calciomercato.com, sul calciatore c’è da registrare un forte pressing dalla Spagna. Il francese piace anche al Siviglia e Valencia ma il classe 1993 vorrebbe giocare in un club che il prossimo anno deputerà la Champions League. Al momento, stando alla situazione dei due campionati, rimarrebbe fuori il Valencia che naviga a metà classifica. La sfida è ancora aperta; Thauvin a parametro zero rappresenta una ghiotta occasione di mercato per chiunque.