Calciomercato Milan – Juve piomba su Donnarumma. Ecco la contropartita: Federico Bernardeschi

La Juventus, stando a quanto appreso da Sport Mediaset, avrebbe avanzato una prima offerta al Milan per arrivare a Gigio Donnarumma. L’intenzione della Vecchia Signora è chiudere la trattativa con uno scambio di giocatori: Bernardeschi per Donnarumma. L’esterno offensivo, già vicino ai rossoneri nella sessione di mercato invernale, vorrebbe trasferirsi in un club che possa assicurargli un posto da titolare in squadra. In questo senso i rossoneri rappresentano la soluzione ideale per l’ex Fiorentina, ma il Milan vorrebbe ricavare di più dalla cessione del suo portiere. La pista è calda ed eventuali colpi di scena non possono essere esclusi.