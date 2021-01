Clamoroso scambio Milan-Juventus: Rebic pronto a trasferirsi

Le due società sono pronte a dar vita ad uno scambio di mercato che vedrebbe coinvolto anche un difensore bianconero

Il mercato sta entrando nel momento clou. Mancano pochissimi giorni e molte squadre stanno tentando di chiudere gli ultimi affari. Sarebbe clamoroso quello che vedrebbe coinvolto il Milan e la Juventus. Stando a quanto riferito da Calciomercatonews.it, considerando l’arrivo in maglia rossonera di Mario Mandzukic, il Milan potrebbe privarsi di Ante Rebic. Nelle ultime ore, la Juventus sembra aver mostrato un certo interesse per l’attaccante croato e tra le parti si potrebbe intavolare uno scambio di prestiti. Infatti, non è nuovo il gradimento dei dirigenti rossoneri per il difensore centrale Merih Demiral. Il turco potrebbe trovare maggiore spazio sotto la guida tecnica di Stefano Pioli considerando che, tra infortuni e scelte tecniche, finora ha giocato solamente 13 partite tra Serie A, Champions League e Coppa Italia. Ore caldissime e decisive.