Come riporta la Gazzetta dello Sport questa mattina sui possibili obiettivi del Milan a gennaio, un centrocampista sarebbe molto utile, ma c’è da gestire anche la situazione di Rade Krunic.

La situazione di Krunic

L’attaccante bosniaco sembrava essere destinato all’addio, ma dopo il grave infortunio di Tommaso Pobega i piani della squadra rossonera sono cambiati e così l’ex Empoli potrebbe restare fino alla fine della stagione. In estate ci sono stati molti tentativi da parte del Fenerbahçe per strappare il giocatore al Milan ma, sono falliti a causa dell’offerta che per il Diavolo era troppo bassa. Ora, la squadra turca ci vuole riprovare per lui a gennaio, ma non solo, anche il Lione lo ha cercato nelle ultime settimane.