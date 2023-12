Continua il momento delicato per quanto riguarda gli infortuni in casa Milan. Infatti, nella partita contro il Monza oltre ad Noah Okafor si è infortunato Tommaso Pobega. La lunga lista di infortunati costringerà la società ad intervenire sul mercato, per garantire a Pioli una profondità di rosa necessaria per affrontare il campionato e l’Europa League.

Intervento chirurgico per Pobega

Come riferisce “Sky Sport”, la società ha reso noto che il giocatore si è sottoposto a un intervento chirurgico di riparazione del tendine retto femorale sinistro. L’intervento è stato svolto nella giornata odierna in Finlandia da Lasse Lempainen con la presenza anche del medico dei rossoneri Dario Donato. Per il centrocampista si prevede uno stop di circa quattro mesi e dunque la sua stagione può considerarsi chiusa.