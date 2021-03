Calciomercato, Milan e Liverpool a duello per un difensore algerino

In casa Milan si ragiona sui difensori del futuro. Incerto il rinnovo di Romagnoli, si punta a riscattare di Tomori e potrebbe arrivare Aïssa Mandi

Il pareggio di ieri sera rimediato extremis contro l’Udinese, consente al Milan di avere 4 punti di vantaggio sulla Juventus e Atalanta e di portarsi provvisoriamente a -3 dall’Inter capolista che ha gara in meno. Un secondo posto che permetterebbe ai rossoneri, al momento, di qualificarsi alla prossima Champions League. La qualificazione nella coppa più importante d’Europa è sicuramente l’obiettivo dichiarato, anche se lo Scudetto è ancora alla portata. Il Milan è tornato a lottare per i posti alti della classifica; questo non accadeva da tempo e si sta verificando soprattutto grazie al meticoloso lavoro di Maldini e Massara. I due dirigenti hanno rinforzato e non poco la rosa, hanno preso giocatori giovani e poco conosciuti che in poco tempo hanno sorpreso tutti. Tra gli ultimi spicca il nome di Fikayo Tomori, difensore di proprietà del Chelsea che nella gara contro la Roma ha impressionato tutti. L’inglese potrebbe essere l’erede di Alessio Romagnoli; il capitano rossonero non ha prolungato il suo contratto che scade nel 2022 anche perché i vertici dirigenziali stanno riflettendo ancora sul suo futuro.

Per la difesa piace Mandi del Betis

Il Milan, con l’eventuale partenza in estate di Romagnoli e tenendo conto anche della situazione del reparto, dovrebbe quindi intervenire sul mercato. Secondo quanto riferito da larazon.es, i rossoneri hanno messo nel mirino Aïssa Mandi, centrale algerino del Betis Siviglia. Però, sul classe 1991, c’è da registrare il forte interesse anche del Liverpool di Jurgen Kloop. Si tratterebbe di un rinforzo a parametro zero considerando che ha un contratto che scade il 30 giugno 2021. L’allenatore del Betis, Manuel Pellegrini, vuole tenerselo stretto e recentemente ha dichiarato come la società stia lavorando per trovare un accordo per il prolungamento. Mandi non ha ancora deciso ed è attratto dagli interessi palesati da Milan e Liverpool.