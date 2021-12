Calciomercato Milan: Maldini sogna il difensore della Ligue 1

Per il dopo Kjaer si guarda in casa del Lille

Milan alla ricerca di un erede di Simon Kjaer. Maldini e Massara, secondo le ultime indiscrezioni fornite da Sky Sports e dal Corriere della Sera, nutrono il desiderio di regalare un giovane talento olandese a Stefano Pioli. La finestra di calciomercato di gennaio sarà essenzialmente rivolta a trovare un difensore che non faccia rimpiangere la torre danese, che resterà indisponibile ancora per parecchio tempo.

Il sogno si chiama Sven Botman

Il giocatore che sarebbe l’obiettivo principe del mercato di riparazione rossonero risponde al nome di Sven Botman. Difensore centrale di nazionalità olandese attualmente in forza al Lille, il 21enne ha già dimostrato di avere qualità e grinta da vendere. Le sue enormi potenzialità sono note anche al club francese che lo valuta 30 milioni di euro. Cifra ritenuta eccessiva dalla dirigenza del Milan che, nonostante ciò, non ha ancora rinunciato a questo obiettivo. Maldini proverá a sfruttare i buoni rapporti che lo legano ai campioni di Francia, che hanno consentito l’approdo di Mike Maignan a Milanello. In particolar modo, secondo quanto trapelato, cercherá di realizzare un’operazione in stile Tomori chiedendo il calciatore in prestito, per poi riscattarlo in estate, in caso di esito positivo della permanenza in Italia.