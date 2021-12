Calciomercato Milan: Maldini studia il colpo in Ligue 1

La dirigenza insegue da tempo il centrocampista

Milan sempre guardingo sul mercato. Con il chiaro e dichiarato obiettivo di fare quadrare i conti societari, Maldini scruta le concorrenti in cerca di occasioni. L’ultimo nome, che Sportmediaset affianca ai rossoneri, è quello di Renato Sanches. Il centrocampista ora in forza al Lille, nei mesi scorsi, era stato giá accostato al club, che avrebbe addirittura scalzato l’Arsenal, nelle preferenze del giocatore.

Concorrenza Bayern da battere

Secondo le voci di mercato diffusesi in questi giorni, il Milan non sarebbe l’unica società sulle tracce del giovane portoghese. Il 24enne infatti sarebbe seguito anche dal Bayern Monaco. Come riporta il giornale online, Rumenigge avrebbe aperto ad un possibile ritorno del calciatore. Per lui si tratterebbe, ove la trattative si concludesse, di un ritorno, visto che ha già militato nei bavaresi dal 2016 al 2019, con una parentesi in prestito allo Swansea.