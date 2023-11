Calciomercato Milan, Maldini verso l’Arabia Saudita | Le ultime

Potrebbe non essere finito qui il percorso da dirigente per Paolo Maldini. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano infatti, l’ex dirigente rossonero sarebbe stato chiamato dall’Al Ittihad nella Saudi Pro League per diventare nuovo direttore sportivo, ruolo completamente diverso rispetto a quanto fatto al Milan.

Milan, il futuro è Ibra?

Maldini attualmente sta valutando però seriamente la proposta prima di tornare in pista dopo l’esperienza a Milano insieme a Massara, che aspetta l’offerta prima di rimettersi in gioco. Per un dirigente che è andato c’è uno che arriva perchè in rossonero è sempre più vicino l’arrivo di Zlatan Ibrahimovic.