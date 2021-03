Milan, all-in per un attaccante olandese del PSV

Il Milan sta intensificando la ricerca del nuovo attaccante. Occhi puntati su Malen del PSV

Nella sessione di mercato estiva, il Milan rinforzerà il proprio reparto offensivo. C’è da capire ancora quale sarà il futuro di Zlatan Ibrahimovic; lo svedese ha un contratto che scade a giugno e il suo avvenire non è stato ancora definito. Nella serata di ieri l’attaccante è stato ospite a ‘Che tempo che fa’ per raccontare la sua esperienza al Festival di Sanremo. Durante la chiacchierata Ibra ha parlato anche del Milan, ecco che cosa ha detto sui rossoneri e sul suo futuro: “Mi sento un leader; è l’unica squadra che mi ha emozionato. Voglio essere la loro guida. Mi manca la squadra, mi manca il mister, mi manca il Milan. Sono uno di loro è casa mia. Se rimango al Milan? Dipende da Paolo Maldini”. La dirigenza valuta le diverse ipotesi e ragiona sul futuro dello svedese tenendo conto dell’età in relazione allo stipendio molto alto che percepisce. Intanto, in attesa di sciogliere le riserve, si studiano eventuali alternative per l’attacco.

Calciomercato Milan, torna di moda Malen del PSV

Secondo quanto riferito da fichajes.net, il Milan è tornato sulle tracce di Donyell Malen. Il classe 1999 del PSV non è un nome nuovo visto che in passato è stato accostato ai rossoneri. L’olandese in questa stagione sta dimostrando di avere un ottimo feeling con il gol visto che, in 24 presenze in Eredivisie, ha messo a segno 14 reti. Sono invece 22 i gol complessivi se si considerano anche le coppe nazionali e l’Europa League. Malen è assistito da Mino Raiola, stesso agente di Zlatan Ibrahimovic. L’idea sarebbe quella di farlo giocare insieme allo svedese per almeno un anno con quest’ultimo che potrebbe dire addio al calcio nel 2022. L’olandese ha un contratto che scade nel 2024 e il PSV per la cessione chiede almeno 25 milioni di euro. Si tratta di una cifra sicuramente non eccessiva considerando la giovane età del calciatore. Resta da capire quale sarà l’evoluzione del futuro dello svedese; Ibra potrebbe restare ancora un anno ma il Milan ragiona sull’importanza economica posta sul contratto dell’attaccante.