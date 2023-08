Calciomercato Milan, nuova idea dalla Serie A per il centrocampo | Ecco di chi si tratta

Calciomercato Milan, il Fenerbache non molla Krunic

Rade Krunic è considerato momentaneamente incedibile per Pioli e il Milan. Tuttavia, negli ultimi giorni, sul futuro del bosniaco si è alzata l’ombra del Fenerbache, deciso a non mollare la presa. I turchi sono pronti ad un nuovo rilancio, ma la società rossonera non vuole farsi cogliere impreparata e corre ai ripari sondando il terreno per l’eventuale sostituto.

Calciomercato Milan, Dominguez primo nome sulla lista dei rossoneri

Infatti, secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, il primo nome sulla lista, qualora Krunic dovesse partire, è quello di Nico Dominguez, centrocampista del Bologna. Gli emiliani chiedono 15 milioni, anche se la concorrenza resta forte ed è proprio quella del Fenerbache, pronto ad un offerta di 13 milionii per il calciatore.