Calciomercato Milan, Saelemaekers può lasciare: c’è la Premier sul belga

Un club inglese ha chiesto informazioni per il belga

Oltre ad acquistare, il Milan deve anche pensare a sfoltire la rosa. Alexis Saelemaekers è tra gli indiziati principali a lasciare Milano nelle prossime settimane. Con gli acquisti di Pulisic e Chukwueze, la dirigenza rossonera ha fatto capire al belga che quest’anno avrà poco spazio. La soluzione migliore per entrambe le parti è che l’esterno trovi una nuova sistemazione.

Un club di Premier sul giocatore

Saelemaekers non sembra avere tanto mercato ma l’opzione giusta può arrivare dalla Premier. Infatti, il Wolverhampton starebbe pensando al belga per rinforzare la propria rosa. Il Milan chiede tra i 10 e i 15 milioni di euro per l’ex Anderlecht.