Calciomercato Milan, nuova idea per l’attacco

Sono giorni di grandi manovre quelli che sta vivendo il Milan. Con Loftus-Cheek e Luka Romero portati i rossonero, adesso la squadra milanese continua spedita la sua fase di costruzione per la stagione che verrà. L’attacco è sempre il reparto più seguito. Ibra ha detto basta, Giroud non è più giovanissimo e di conseguenza affidare l’intero reparto a Leao, potrebbe essere piuttosto riduttivo. A tal proposito in queste ore si sta facendo avanti un’idea piuttosto fattibile che porterebbe un attaccante alla corte di mister Pioli a parametro zero.

Calciomercato Milan, un’occasione d’oro

La possibilità ha un nome e cognome, ossia Adama Traorè. Calciatore spagnolo ma di origini maliane, occupa la fascia destra dell’attacco. Un’ala. Una di quelle vecchio stile, rapida, scattante, fulminea. La buona notizia è che potrebbe arrivare a costo zero dal Wolverhampton. E’ infatti prossimo alla scadenza e non è detto che il rinnovo scatti in automatico. Proprio in virtù di questo. la dirigenza rossonera sarebbe intenzionata ad avviare nelle prossime ore i primi contatti per aggiudicarsene le prestazioni.