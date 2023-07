Calciomercato Milan, Pioli vuole un rinforzo | Primi contatti con l’esterno della Juventus

Il Milan tra i vari obiettivi di mercato ha quello di consegnare a Pioli un vice Theo Hernandez visto che nelle intenzioni dei rossoneri c’è la volontà di cedere Ballo-Tourè. Il franco-senegalese è richiesto da Nizza e Bologna e la dirigenza rossonera sta pensando di affondare il colpo su Andrea Cambiaso.

Calciomercato Milan, primi contatti con gli agenti di Cambiaso

Come riporta Sky Sport, i rossoneri pensano ad Andrea Cambiaso della Juventus, classe 2000 che l’ultima stagione ha vestito la maglia del Bologna. Il Diavolo segue con interesse la pista perché vuole un italiano in quel ruolo. I bianconeri però credono molto in lui e chiedono una cifra alta, circa 25 milioni di euro, per privarsene. Il Milan ha avviato i primi contatti con gli agenti del giocatore, che è stato visionato anche dal Tottenham.