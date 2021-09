Calciomercato Milan, nuova pista per l’attacco: affare da 10 milioni

Sul classe ’00 oltre al Milan anche Juventus e Inter

Spunta un nome nuovo per l’attacco del Milan: si tratta del giovane Lorenzo Lucca, centravanti attualmente in forza al Pisa, nella serie cadetta. Classe 2000, nativo di Moncalieri, alle porte di Torino, il giovane Lucca ha mosso i primi passi girando tra i settori giovanili di Torino, Vicenza e Brescia prima di essere acquistato dal Palermo ed essere successivamente dal Pisa, dove milita attualmente.

In questa stagione è partito fortissimo con ben 5 gol e 1 assist in appena 6 partite. Alto 2,01 metri, Lucca ha attirato le attenzioni di diverse big del calcio nostrano. Ultima ad aggiungersi in corsa per il giovane prospetto è stata il Milan, come riporta la Gazzetta dello Sport. Il prezzo, però, già comincia a lievitare: si parla infatti di 10 milioni che la società toscana richiederebbe per far partire l’attaccante. Ma chissà che Maldini e Massara non vogliano affondare il colpo data la situazione in attacco con Giroud e Ibrahimovic afflitti da vari problemi fisici.