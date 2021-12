Calciomercato Milan, sgambetto all’Inter: Maldini prepara l’affondo

Inter e Milan dopo la classifica ora potrebbero scatenarsi in un vero e proprio derby di mercato.

Il club rossonero, per tornare a prendersi prepotentemente la testa della classifica, che ora appartiene all’Inter, ha bisogno di nuovi rinforzi provenienti dal mercato.

Milan, è derby con i cugini per Kostic

Maldini e Massara starebbero lavorando in queste ore per Filip Kostic dell’Eintracht Francoforte. L’esterno serbo, che ha un contratto in scadenza nel 2023, potrebbe arrivare già a gennaio per una cifra vicina ai 15 milioni di euro.

Sul calciatore però c’è anche l’Inter, che ha bisogno di un nuovo giocatore per sostituire Perisic, che è sempre più lontano dal rinnovo con il club nerazzurro. Dopo Roma e Lazio per il calciatore ora potrebbe esserci un nuovo derby di mercato.