Calciomercato Milan, sirene inglesi per il top rossonero

Al Chelsea serve un sostituto per Chilwell

La straordinaria crescita del Milan di Pioli, oltre a riportare i rossoneri nelle prime posizioni della classifica in serie A, ha anche avuto l’effetto di far crescere e mettere in mostra tanti talenti presenti in rosa. Uno dei giocatori maggiormente decisivi per questo ciclo milanista è certamente Theo Hernandez. Il terzino sinistro, arrivato in sordina, in poco tempo ha conquistato l’ambiente risultando uno dei migliori interpreti del suo ruolo in Europa.

Non a caso il francese ha attirato l’attenzione dei campioni d’Europa del Chelsea. I blues hanno infatti l’esigenza di sostituire Ben Chilwell che si è rotto il legamento del ginocchio nella gara di Champions League contro la Juventus. Secondo il portale catalano El Nacional, Theo Hernandez sarebbe tra i nomi sulla lista della dirigenza del Chelsea.