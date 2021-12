Calciomercato, duello tra Milan e Napoli per il centrale

Entrambe le squadre hanno bisogno di un difensore

Milan contro Napoli si giocherà domenica sera e sarà il piatto forte della giornata con la seconda e la quarta forza del campionato a confronto in una sfida da tripla. Ma il duello tra le due squadre potrebbe presto rinnovarsi in sede di calciomercato: entrambe le società stanno infatti puntando sullo stesso giovane difensore. Sia Napoli che Milan hanno bisogno di un innesto nel reparto arretrato dato che i partenopei hanno appena ceduto Manolas all’Olympiakos, mentre i rossoneri hanno perso Kjaer per quasi tutta la stagione per la rottura dei legamenti.

Secondo la Gazzetta dello Sport, sarebbe conteso tra le due squadre il giovane difensore colombiano Jhon Lucumì, attualmente in forza al Genk. Il classe ’98 in Belgio si sta ritagliando uno spazio sempre più importante e la tentazione di venire a giocare in Italia potrebbe essere decisiva ai fini di un suo trasferimento.