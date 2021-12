Calciomercato Milan, doppio colpo stellare per gennaio: sì al prestito

Il Milan sogna in grande. Maldini e Massara vogliono regalare a Pioli due acquisti di livello per competere fino alla fine per lo scudetto.

Il tecnico è abbastanza soddisfatto della rosa anche se l’allenatore emiliano vuole un piccolo sforzo per un vice Brahim Diaz per gennaio, in attesa di un grande colpo in attacco.

Milan, i rinforzi arrivano dalla Premier

L’arrivo di Conte ha portato una vera e propria rivoluzione al Tottenham con il ds Paratici che dovrà fare diversi acquisti pesanti per l’allenatore ex Inter, ma dovrà anche cedere.

Come riportato da The Athletic, il Tottenham avrebbe messo sul mercato Dele Alli, giocatore che sembrerebbe non rientrare nei piani di Conte e che sarebbe perfetto come vice dello spagnolo ex Real Madrid. E per l’attacco rossonero torna di moda l’idea Aubameyang, con l’Arsenal che prima della scadenza del contratto fissata nel 2023 vuole 20 milioni di euro per l’attaccante ex Borussia.