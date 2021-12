Mercato Milan, il Chelsea sull’obiettivo rossonero

I blues si inseriscono nel derby di mercato

Paolo Maldini continua a sfogliare la rosa di difensori papabili per il Milan. L’infortunio al ginocchio di Simon Kjaer ha complicato i piani rossoneri costringendo la dirigenza a tornare sul mercato per prendere un altro difensore centrale (al momento Pioli ha a disposizione Gabbia, Tomori e Romagnoli). Sono molti i nomi che si stanno valutando, ma bisogna fare attenzione a eventuali inserimenti di altri club.

Come riporta Tuttosport nella sua edizione odierna, infatti, riporta come il Chelsea si stia inserendo con forza nella corsa a Gleison Bremer, obiettivo primario del Milan (ma anche dell’Inter). Il difensore del Torino è in scadenza di contratto e difficilmente rinnoverà il suo accordo con i granata. Questo lo rende un’opportunità gustosa per molte squadre: il Milan potrebbe puntare su di lui già a gennaio, ma occhio alla concorrenza che si fa più agguerrita.