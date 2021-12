Calciomercato Milan, colpo dal PSG: Leonardo apre al prestito

Maldini sul centrocampista ex Roma

Continua la caccia di Maldini e Massara al centrocampista. Il Milan, che è alle prese ancora con il rinnovo di Kessie, sempre più lontano dal club rossonero, sta lavorando per trovare diverse alternative sul mercato.

In attesa di Adli, che arriverà probabilmente a gennaio, la dirigenza rossonera vuole un regista in mezzo al campo visto che Bakayoko ha deluso fino ad ora e il rinforzo potrebbe arrivare proprio da una conoscenza ex Milan.

Milan, si pensa a Paredes per la mediana

Maldini, che conosce infatti benissimo Leonardo, dirigente del PSG ed ex giocatore e allenatore rossonero, avrebbe contattato il brasiliano per un sondaggio su Leandro Paredes.

Il centrocampista ex Roma piace moltissimo a Maldini e Massara per quantità e qualità, con il giocatore che ha un contratto in scadenza nel 2023 con il Psg che accetterebbe anche un prestito con diritto di riscatto, soluzione gradita al club rossonero.