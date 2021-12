Milan, buone notizie per Pioli: l’attaccante ci sarà con il Napoli

Da domani ricomincia a lavorare in gruppo

Il pareggio interno, acciuffato in extremis grazie al colpo da karateka di Zlatan Ibrahimovic, ha messo in mostra la stanchezza dell’ultimo periodo del Milan, costretto a giocare in campionato e in Champions League con una rosa ridotta al lumicino per le numerose assenze. Diversi giocatori hanno degli stop lunghi e per diverso tempo non sarà possibile rivederli in campo, ma l’infermeria, in attesa del big match contro il Napoli del prossimo weekend, si sta lentamente svuotando.

Dopo 3 settimane di stop, però, domani dovrebbe rivedersi in gruppo Olivier Giroud: l’attaccante francese ha recuperato dal problema muscolare che lo afflitto la settimana dopo la sconfitta contro la Fiorentina. Anche se non avrà i 90 minuti Giroud è quindi pronto a dare il suo contributo alla causa, magari alternandosi con Ibrahimovic in avanti.