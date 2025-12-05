Calciomercato Lazio, 3 club italiani su Mandas

Se ormai sembra essere quasi certa la rottura tra Mandas e i biancocelesti, l’addio del portiere alla Serie A è ancora in dubbio. Il portiere greco ha chiesto ufficialmente la cessione alla Lazio, a causa del poco spazio concesso da Sarri e il calciatore è finito nel mirino di tre squadre. A riportarlo è Nicolò Schira.

Calciomercato Lazio, i club interessanti a Mandas

In primis ci sarebbero Fiorentina e Parma che hanno già chiesto informazione al club capitolino, in un secondo momento si è aggiunto invece anche il Genoa che sembra essere interessato al portiere della Lazio. Non è ancora chiaro però chi tra le società si è mossa in maniera più concreta per Mandas, ma con la vicina apertura del mercato invernale vedremo quale sara il futuro del classe 2001.