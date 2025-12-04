La Roma continua ad avere problemi in zona offensiva. La società si sta muovendo per capire come agire sul mercato nella prossima finestra che si aprirà a gennaio 2026. Gianpiero Gasperini ha una richiesta: Giacomo Raspadori.

Calciomercato Roma, Gasp vuole Raspadori in attacco

La Roma è ancora alla ricerca dell’attaccante ideale da regalare a Gian Piero Gasperini in vista di gennaio. Tra i profili sondati, oltre al chiacchierato Zirkzee, ci sarebbe anche un ‘vecchio’ pallino: Raspadori. L’attaccante, ex Napoli e Sassuolo, è stato acquistato dall’Atletico Madrid durante lo scorso calciomercato estivo. Ma a quanto pare, dopo aver trascorso la prima parte di stagione in Spagna, l’ex Napoli potrebbe tornare subito in Serie A.

L’attaccante arriverebbe in capitale come rinforzo offensivo per gennaio. Il club giallorosso non ha intenzione di perdere tempo e ha già avviato contatti con l’entourage dell’attaccante. Adesso il passo successivo è il confronto con il club spagnolo. L’Atletico Madrid ha acquistato Raspadori dal Napoli la scorsa estate per 22 milioni più bonus e legato fino al 2030. Purtroppo lo spazio per il giocatore continua ad essere poco. Ad oggi si contano solo 11 presenze stagionali e 291 minuti complessivi. La Roma, dopo averci provato lo scorso gennaio, quest’anno proverà di nuovo.