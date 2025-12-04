Bologna-Parma, probabili formazioni e dove vedere la partita in chiaro in tv

La Coppa Italia scende in campo anche al Renato Dall’Ara con la sfida Bologna-Parma, valida per gli ottavi. La sfida della Coppa Nazionale in scena a Bologna verrà guidata dall’arbitro Tremolada di Monza.

Bologna-Parma, probabili formazioni

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; De Silvestri, Heggem, Lucumí, Lykogiannis; Ferguson, Sulemana; Bernardeschi, Fabbian, Cambiaghi; Dallinga. Allenatore: Italiano.

A disposizione: Franceschelli, Pessina, Casale, Holm, Miranda, Zortea, Moro, Pobega, Castro, Dominguez, Immobile, Odgaard, Orsolini, Rowe.

PARMA (4-4-2): Guaita; Britschgi, Delprato, Troilo, Løvik; Bernabé, Estevez, Ordonez, Ondrejka; Benedyczak, Pellegrino. Allenatore: Cuesta.

A disposizione: Rinaldi, Corvi, Trabucchi, Conde, Valenti, Valeri, Begic, Hernani, Sorensen, Keita, Cremaschi, Djuric, Almqvist, Cutrone, Oristanio.

Dove vedere Bologna-Parma

Il match Bologna-Parma, ottavo di finale di Coppa Italia, è in programma alle ore 18 allo stadio Renato Dall’Ara di Bologna e sarà trasmessa in esclusiva in diretta ed in chiaro su Italia 1. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity.