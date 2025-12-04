Lazio-Milan, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv

Lazio-Milan in scena oggi all’Olimpico per gli ottavi di Coppa Italia. Dopo il match a San Siro di domenica, valido per il campionato, le due formazioni si ritrovano di nuovo contro per la coppa nazionale. Fischio d’inizio in capitale previsto per le ore 21. Chi vince va ai quarti.

Lazio-Milan, probabili formazioni

Il Milan sarà ospite della Lazio Milan oggi, giovedì 4 dicembre, negli ottavi di finale della coppa nazionale. Le due squadre si affrontano pochi giorni dopo l’incrocio di San Siro in campionato, dove i rossoneri di Allegri si sono imposti 1-0 grazie al gol di Leao. Tra gli obiettivi del Diavolo in lista per quest’anno c’è anche l’amata Coppa Italia. Allegri al momento ne ha due in bacheca da allenatore; il Milan ne ha vinte 5.

La Lazio, infuriata nel match a San Siro contro il Milan, spera in una rivincita oggi all’Olimpico. I biancocelesti scenderanno in campo con l’idea di regalarsi i quarti. Quest’anno, uno dei più difficili per la società, la Coppa Italia sarebbe un trofeo importante da mettere in bacheca.

Lazio (4-3-3): Mandas; Marusic, Patric, Romagnoli, Tavares; Dele-Bashiru, Vecino, Basic; Pedro, Castellanos, Zaccagni. All. Sarri

Milan (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Jashari, Rabiot, Ricci, Estupinan; Loftus-Cheek, Leao. All. Allegri

Lazio-Milan, dove vederla in tv

Lazio-Milan sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva, in chiaro, su Italia 1. Il match sarà disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity e sul sito web di SportMediaset.