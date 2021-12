Milan news, si allontana l’obiettivo per la difesa

Il danese è in scadenza nel 2022

Il Chelsea gli rinnoverà il contratto in scadenza

Tra i tanti nomi che si sono fatti intorno al Milan per la sostituzione di Simon Kjaer c’è stato anche quello di Andreas Christensen. Il difensore danese, classe ’96 è infatti ormai una certezza a livello europeo diventando un giocatore importante anche del Chelsea campione d’Europa lo scorso anno. Proprio per questo, e dato il suo contratto in scadenza, la società rossonera stava facendo un pensierino al centrale.

LEGGI ANCHE

Milan, l’alternativa a Kessie arriva dalla Francia: la strategia

Milan, la richiesta di Ibra e il rinforzo per la difesa: le ultime

Stando a quanto riporta il portale Metro, però, i blues sarebbero in procinto di offrire a Christensen un quadriennale. Il rinnovo di contratto ovviamente toglierebbe il danese dal mercato e chiuderebbe le speranze del Milan di poterlo tentare.