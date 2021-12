Milan, l’alternativa a Kessie arriva dalla Francia: la strategia

Per sostituire l'ivoriano, Maldini ha in mente di anticipare i tempi per un giocatore proveniente dalla Ligue 1

Il Milan di Stefano Pioli ha registrato un altro piccolo stop in campionato, dopo il pareggio arrivato in extremis al ‘Friuli’ contro l’Udinese.

I campanelli d’allarme che giungono in casa rossonera (che comunque naviga sempre nei vertici della classifica, in questo momento vede però il ‘diavolo’ distante dall’Inter un solo punto) iniziano ad essere sempre più rumorosi ed a proposito di questo si muove qualcosa all’interno della società.

Parallelamente alle questioni di campo, Maldini starebbe già pensando ad intervenire nell’ imminente finestra di mercato di gennaio che vede il centrocampo come il reparto maggiormente bisognoso di innesti ed in questo senso infatti la zona nevralgica del campo vedrà due assenze importanti come quelle di Bennacer e Kessiè, che saranno impegnati nella prossima Coppa d’Africa e che quindi registreranno solo due pedine centrali come disponibilità ovvero Tonali e Bakayoko (che però ad ora non sta convincendo il club con le sue prestazioni) oltre a Krunic, che però occuperebbe una posizione più arretrata andando ad adattarsi rispetto al suo ruolo naturale.

È per questo che i vertici dirigenziali rossoneri starebbero pensando seriamente ad anticipare un acquisto già effettuato la scorsa estate: Yacine Adli, in forza ai francesi del Bordeaux sta disputando una prima parte di stagione molto importante ed avrebbe convinto Maldini a puntare su di lui già dal prossimo mese, bisognerà però trovare un accordo con la dirigenza transalpina per anticipare l’arrivo del classe 2000 che potrebbe regalare quindi una valida opzione in più all’ex tecnico della Lazio in modo da permettergli di affrontare i prossimi impegni che vedranno la squadra meneghina impegnata solo in campionato ed in Coppa Italia al meglio, provando a massimizzare le occasioni a disposizione da qui fino a fine stagione.