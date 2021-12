Milan, la richiesta di Ibra e il rinforzo per la difesa: le ultime

Il girone d’andata è sempre più vicino alla conclusione e la dirigenza rossonera sta già lavorando al mercato.

Maldini e Massara stanno già pensando a dove intervenire, con il Milan che ha bisogno al più presto di un difensore che possa sostituire l’infortunato Kjaer.

Milan, tra mercato e rinnovi

Il nome più gettonato per la difesa porta a Botman, difensore classe 2000 del Lille che piace moltissimo a Maldini ma sullo sfondo c’è sempre l’idea di riportare Caldara, difensore centrale in prestito al Venezia a Milanello.

Oltre all’acquisto di un difensore il Milan deve pensare però anche al rinnovo di Ibrahimovic. Lo svedese che continua ad essere decisivo non vuole fermarsi e spinge per il rinnovo con la società rossonera che pare intenzionata ad assecondarlo e quindi l’accordo tra le parti potrebbe trovarsi in tempi brevi.