Calciomercato Milan, colpo inaspettato dalla Roma: di chi si tratta

I problemi mostrati sabato dal Milan hanno evidenziato che la sessione di gennaio sarà fondamentale per Maldini e Massara per modificare la rosa rossonera.

Il tecnico Stefano Pioli ha chiesto un vice Kjaer visto che il difensore danese ha riportato un infortunio che gli costerà la stagione. Con un acquisto low cost che potrebbe arrivare a gennaio (vedi il possibile rientro di Caldara) il Milan potrebbe puntare il suo budget su un colpo di mercato in vista di giugno.

Milan, torna di moda l’idea Mkhitaryan

La dirigenza rossonera torna a pensare a Henrikh Mkhitaryan, trequartista della Roma. Il giocatore armeno, che non era partito benissimo in quest’inizio di campionato con Mourinho salvo poi cambiare ruolo ora ,non sembra intenzionato a rinnovare il suo contratto con il club giallorosso, che risparmierebbe volentieri i 4 milioni netti dati al giocatore.

Maldini, che è alla ricerca di un vice Brahim Diaz considera perfetto il giocatore ex Arsenal e Manchester United per la rosa rossonera tanto che starebbe pensando di offrire al calciatore un contratto triennale a cifre più basse.