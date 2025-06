Il Milan e il Club Brugge sono a lavoro per cercare la giusta soluzione per il futuro dei Ardon Jashari. I due club stanno nuovamente facendo i conti per il centrocampista svizzero finito nel mirino di Igli Tare. L’intenzione è di portare lo svizzero a Milanello prima dell’inizio della preparazione alla prossima stagione.

Milan, Jashari e Ricci presto a Milanello

A Via Aldo Rossi hanno già definito un’altra operazione, quella con Ricci, il nuovo regista italiano che nei prossimi giorni svolgerà le visite mediche per i rossoneri. Il Milan lavora per completare il centrocampo anche con il classe 2002 del Bruges, ma non sarà facile ottenere il sì del club belga che non ha intenzione di “svendere” il suo giocatore.