Calciomercato Serie A: Como scatenato, Pisa si accelera per Fadera e Goldaniga, Torino su Folorunsho

A Como sarà rivoluzione, il Ds Ludi sta cercando di assemblare una squadra che possa lottare per un piazzamento in Europa, ed in effetti il colpo Morata servirà proprio a questo. Oltre all’ex Milan sono in arrivo Strflet del Celta Vigo e Thiaw dal Milan, mentre sul fronte uscite Goldaniga e Fadera sono vicini al Pisa. Il club nerazzurro sta sondando altre piste per il ruolo di difensore centrale, sono nel mirino Mariano Troilo e Dawidowicz svincolato dal Verona.

La Cremonese sogna Sanabria, ma si è anche informata su Ambrosino, il Torino ha messo nel mirino Ngonge e Folorunsho, infine Cutrone in uscita dal Como potrebbe andare al Sassuolo.