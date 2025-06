La storia d’amore tra Vlahovic e la Juventus è durata poco, soprattutto da quando le prestazioni del giocatore sono calate. Intanto il giocatore continua a percepire stipendio, anche più alto con il bonus appena scattato. Il serbo ha guadagnato nelle prime due stagioni 8 milioni di euro come stipendio “base” ma tra le clausole figurano due bonus fedeltà che scattano a fine stagione: oggi è proprio il giorno del primo scatto da 2,5 milioni che fa salire la cifra a 10,5 milioni, il prossimo 30 giugno invece ce ne sarà uno ulteriore che farà arrivare lo stipendio 2025/26 ai 12 milioni.

Un vero danno per la società della Vecchia Signora che potrebbe diventare anche una beffa il prossimo 30 giugno 2026, quando senza il rinnovo Vlahovic sarà un giocatore libero di accettare nuove destinazioni a parametro zero. A Torino non hanno intenzione di finire nel baratro con questo contratto, si sta cercando una soluzione da mettere in atto quanto prima, oltre ad aver avviato una ricerca per il suo sostituto già da tempo. Per ora gli occhi restano puntati su David del Lille.