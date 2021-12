Milan, una macchina da gol per l’attacco: Maldini fiuta l’affare

Vista la bravura di Frederic Massara, da sempre alle prese con il settore scouting, il Milan è alla ricerca di nuovi Ibrahimovic.

La società rossonera sta lavorando a nuovi talenti che possano emergere in serie A e che possibilmente non possano far rimpiangere il talento svedese in futuro.

Milan, ecco chi è Pejcinovic

La dirigenza rossonera sarebbe sulle tracce di Dzenan Pejcinovic, considerato il baby prodigio del calcio tedesco. Il giocatore classe 2005 e di proprietà dell’Augsburg ha già realizzato 10 gol in 10 partite e fa parte già del giro della Germania Under 17 dove ha realizzato 7 gol in 3 partite e dove gioca con Ibrahimovic non Zlatan ma Arijon, che sia un segno del destino per il futuro.

Numeri davvero sbalorditivi per un talento di 16 anni che c’è chi lo paragona per caratteristiche a Robin van Persie. Sul calciatore che ha il contratto in scadenza a giugno e che Massara vorrebbe portare a Milanello c’è però fortemente anche l’Inter che vorrebbe migliorare l’organico di una Primavera già forte di sé18.