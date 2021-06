Calciomercato Milan

Giornata affollata a casa Milan, tanti incontri con diversi procuratori per cercare le giuste intese per nuovi acquisti. Nei giorni scorsi era arrivato il rinnovo inaspettato di Fikayo Tomori, adesso si pensa a nuove forze da portare a Stefano Pioli, rinforzi che lo stesso tecnico ha chiesto per le altre posizioni.

Calciomercato Milan, si tratta per Babayoko

Per quanto riguarda il centrocampo e la trequarti, in mattinata si è tenuta una riunione tra gli esponenti dell’agenzia che cura gli interessi, tra gli altri, di Jonathan Ikoné, Lovro Majer e Tiémoué Bakayoko. Quest’ultimo è un ex rossonero che è da poco tornato al Chelsea dopo un’esperienza in prestito al Napoli. Il giocatore francese ha vissuto un’annata altalenante, ma conosce benissimo l’ambiente Milan e può essere un ottimo innesto per Stefano Pioli.

Al termine di una stagione incerta al Napoli, Babayoko con i rossoneri, che però starebbero pensando al ritorno a sorpresa, potrebbe rinascere. Il Chelsea preferirebbe cederlo a titolo definitivo, magari chiedendo 20 milioni di euro, la società di Via Aldo Rossi preferirebbe un prestito. Bakayoko può essere il profilo giusto, e pare che il suo nome sia sempre più caldo tra le nuove scelte del Milan.