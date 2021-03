Milan, per la difesa torna di moda un vecchio pallino

Sul taccuino dei dirigenti del Milan c’è ancora Mohamed Simakan dello Strasburgo

Nonostante la stagione sia arrivata nel momento cruciale, in casa Milan si continua a studiare e pianificare il futuro. Il grande obiettivo è quello di centrare la qualificazione alla prossima Champions League, un traguardo che manca da tanto tempo. La possibile partecipazione alla coppa più importante d’Europa stravolgerà e non poco i piani societari. Maldini e Massara in queste settimane stanno lavorando sui rinnovi. Urgenti e non poco sono quelli legati a Hakan Çalhanoğlu e a Gigio Donnarumma. La firma del turco sembra essere più vicina, nelle prossime settimane potrebbe arrivare l’annuncio. Le parti si sono avvicinate negli ultimi giorni forti della volontà comune di proseguire insieme. Resta un’incognita il futuro dell’estremo portiere; al momento persiste il braccio di ferro tra Mino Raiola e i vertici dirigenziali. La distanza tra la domanda e l’offerta c’è ancora. Rispetto ai due citati in precedenza che hanno un contratto che scade a giugno meno urgente è quello di Alessio Romagnoli. Il capitano del Milan ha un altro anno di contratto ma qui subentrano delle perplessità più tecniche che economiche.

Calciomercato Milan, non si molla la presa su Simakan

L’eventuale partenza di Romagnoli spingerebbe il Milan a trovare un altro difensore. I rossoneri vorrebbero riscattare Tomori dal Chelsea ma il suo prezzo non è cosi accessibile basso. L’inglese ha convito tutti e il Milan ci proverà fino alla fine. L’altra ipotesi è quella legata a Mohamed Simakan, difensore dello Strasburgo. Il classe 2000 non è un nome nuovo visto che è stato seguito dai dirigenti rossoneri nelle ultime sessioni di mercato. Si tratta di un centrale in ascesa e molto promettente che sta diventando un riferimento all’interno del massimo campionato francese. Per la cessione a titolo definitivo lo Strasburgo chiede circa 18 milioni di euro, cifra sicuramente più agevole. Simakan continua a piacere, il Milan crede fortemente che il ragazzo possa essere il rinforzo giusto per la difesa del presente ma soprattutto per quella del futuro.