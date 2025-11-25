Calciomercato Milan, sirene francesi per Maignan

Maignan torna al centro dell’attenzione. Come riporta TuttoSport, il portiere francese starebbe nel mirino del Psg. Il club parigino starebbe in cerca di un’alternativa più solida a Travalier, e non sarebbe l’unica squadra interessata al calciatore.

Calciomercato Milan, Maignan al centro del mercato

Oltre i francesi anche il Chelsea starebbe continuando a seguire il classe ’95. I Blues non mollano il portiere dalla scorsa estate quando avevano già bussato alla porta del Milan. Invece, dalla Serie A ci sarebbero sia la Juventus che i l’Inter, ma difficilmente i rossoneri cederanno Maignan alle altre big del campionato italiano. Per adesso si può solo parlare di voci di mercato, tuttavia il portiere ha il contratto in scadenza a giugno 2026 e l’eventuale rinnovo sembra essere un ipotesi lontana.