Calciomercato Milan, sirene turche per il centrocampista | I rossoneri fanno muro

Il Milan sta costruendo un centrocampo di livello in vista della prossima stagione, e l’arrivo di Musah arricchirà il reparto ancora di più: in questa situazione, alcuni giocatori possono trovare spazi ridotti, e tra questi ci potrebbe essere Rade Krunic.

Calciomercato Milan, il Fenerbahce tenta Krunic: muro dei rossoneri

Come riporta tuttomercatoweb, il Fenerbahce punta Rade Krunic. La società di Istanbul ha presentato un’offerta molto importante al calciatore, sperando di convincerlo a cambiare aria. In tutto questo il Milan non vorrebbe privarsi del giocatore, almeno in questa fase del mercato, e solo un’offerta molto vantaggiosa potrebbe cambiare le carte in tavola. La strategia del Fenerbahce, come detto, è però quella di spingere molto sull’ingaggio, visto che l’offerta per il centrocampista è molto importante, ma nonostante questo per il Milan Krunic non è sul mercato.