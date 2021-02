Calciomercato Milan, la Champions può portare un brasiliano dello Shakthar

I rossoneri pensano al futuro, nella lista per il prossimo mercato c’è anche un talentuoso giocatore brasiliano dello Shakthar Donetsk

L’attuale primo posto in classifica fa ben sperare i tifosi del Milan. La dirigenza rossonera non è ferma e sta gettando le basi per i futuro. La qualificazione in Champions League sarebbe un traguardo importantissimo dato che la partecipazione manca ormai da molti anni. L’approdo nella competizione più importante d’Europa spinge i dirigenti a puntellare e a migliorare la rosa.

In vista del prossimo mercato, secondo quanto riferito da PianetaMilan, Maldini e Massara hanno avuto dei contatti con gli agenti di Tete dello Shakthar Donetsk. Come riferisce il portale, al momento c’è stato un semplice sondaggio ma il brasiliano piace e non poco. Il classe 2000 è un giocatore offensivo molto duttile anche se il suo ruolo naturale è quello di ala destra. Il valore del suo cartellino si aggira intorno ai 20 milioni di euro, cifra che sarebbe alla portata considerando soprattutto la possibile qualificazione. Non c’è ancora una trattativa, semplici sondaggi che permetteranno ai dirigenti di avere una visone chiara in vista del prossimo mercato.