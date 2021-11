Calciomercato Napoli, la dirigenza azzurra pesca dalla Bundes per la difesa

Tra il Napoli e l’Augusta rimane distanza sulla valutazione del giocatore

Il Napoli si sta muovendo sul mercato su più tavoli. Da un lato la dirigenza sta valutando se e come intervenire dato il brutto infortunio che terrà fuori Victor Osimhen dai campi per diverso tempo. Dall’altra parte, però, il club azzurro si muove sottotraccia per rinforzare anche gli altri reparti. Al centro delle trattative di mercato c’è la difesa con un pacchetto di centrali troppo corto per affrontare 3 competizioni.

Secondo quanto riportato dal sito Calciomercato.it, ci sarebbe stato un incontro tra il capo scout del Napoli, Maurizio Micheli, e l’entourage di Felix Uduokhai, giovane difensore nigeriano classe ’96 in forza all’Augusta. Siamo ancora agli incontri preliminari ma le parti in causa si rivedranno sicuramente. Un grosso ostacolo, però, potrebbe essere rappresentato dalla valutazione che fa l’Augusta del giocatore: i tedeschi chiedono circa 15 milioni di euro per far partire Uduokhai.